Damascelli su Il Giornale attacca Allegri: "Non può più bluffare coi suoi numeri fasulli"

Tony Damascelli, nel suo consueto "punto Serie A" per Il Giornale, ha scritto questo passaggio sulla Juventus

TuttoNapoli.net

Tony Damascelli, nel suo consueto "punto Serie A" per Il Giornale, ha scritto questo passaggio sulla Juventus: "La Juve è una squadra opaca, Paredes è Parentes, un congiunto del campione del mondo, Vlahovic un fantasma, squadra svogliata ma svegliata dai colpi dell'unico fuoriclasse, Di Maria, margaritas ante porcos (Vangelo, secondo Matteo). È chiaro che il futuro passi da Nantes, giovedì prossimo sarà l'ultimo appuntamento per il livornese che non potrà bluffare con i suoi numeri fasulli".