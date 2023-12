Damascelli su Il Giornale: "Fine di una grande avventura per la presunzione di ADL"

Il Napoli è a -17 dalla vetta del campionato dopo 17 giornate di campionato. E a -17 dall'ultimo Napoli di Spalletti. E settimo in classifica.

TuttoNapoli.net

Il Napoli è a -17 dalla vetta del campionato dopo 17 giornate di campionato. E a -17 dall'ultimo Napoli di Spalletti. In questo momento gli azzurri sono settimi in classifica, abbastanza distanti anche dalla zona Champions. Insomma, un disastro. Tony Damascelli nel suo fondo per il Giornale punta il dito contro Aurelio De Laurentiis:

"Roma e Napoli hanno giocato una partita sporca, vinta dai romanisti e persa dal gruppo dei napoletani in evidente crisi tecnica, psicologica e nervosa, due espulsi, fine di una grande avventura stimolata dalla presunzione di De Laurentiis. Mourinho spera nell’aggancio Champions e nel rinnovo, difficile, del contratto ma la squadra è più pancia che cervello".