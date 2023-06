Damascelli su Il Giornale: "Tifosi Juve progettano festa per Allegri in Arabia"

Tony Damascelli, editorialista per Il Giornale, scrive che la notizia di Massimiliano Allegri accostato all'Arabia Saudita è una fake news,

Tony Damascelli, editorialista per Il Giornale, scrive che la notizia di Massimiliano Allegri accostato all'Arabia Saudita è una fake news, ma i tifosi della Juventus ne sarebbero contenti: "E vero, invece, come a Torino e nel resto del territorio bianconero si registri un ribollire di entusiasmo per le ultime notizie di mercato, quelle appunto relative alla offerta da sceicco presentata all’allenatore juventino, accolta nel popolo della “goeba” da gesti apotropaici e progetti di festeggiamenti per l’eventuale partenza del livornese.

Il tecnico sta subendo il petting dei mercanti arabi e questo sembra davvero eccitare la tifoseria bianconera che non lo vorrebbe più vedere a bordo campo, con le mani in tasca e urlare “halma, halma”. È singolare come un professionista, reduce da due stagioni senza una sola soddisfazione in fatto di trofei e simili, sia ricercato e a quelle cifre, dai nuovi padroni del football mondiale, sono i misteri del calcio schizofrenico, esempio: Rudi Garcia appena esonerato dall’Al Nassr ha trovato lavoro nel Napoli campione d’Italia, per il principio dei vasi comunicanti si mormora che proprio l’ex dipendente bianconero Cristiano Ronaldo sia lo sponsor del Max d’Arabia. Allah li fa e poi li accoppia".