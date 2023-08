Dato impressionante per Osimhen: ha partecipato a 32 gol nelle ultime 33 gare

Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Un dato impressionante racconta l'incidenza di Osimhen: ha partecipato a 32 gol nelle ultime 33 gare. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Dopo il rigore di Harroui, sabato a Frosinone, Osimhen invitava i compagni alla calma, a non perdere la retta via alla prima difficoltà. Lo dicono i numeri che è un giocatore speciale, uno più uguale degli altri per dirla alla Orwell.

Nelle ultime 33 gare di serie A ha partecipato a 32 gol del Napoli, con 28 reti e 4 assist. A Frosinone, oltre la doppietta, aveva messo a segno anche un assist per la zampata di Raspadori resa vana dal fuorigioco di Cajuste individuato dal Var.