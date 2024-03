David, ma non solo: altri tre nomi da seguire per il dopo Osimhen

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che stila una lista dei possibili candidati a raccogliere l'eredità dell'attaccante nigeriano.

Il Lille chiede 50 milioni per Jonathan David: più o meno quello che il Feyenoord chiede per il cartellino di Santiago Gimenez, altro possibile obiettivo di mercato del Napoli per il dopo Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che stila una lista dei possibili candidati a raccogliere l'eredità dell'attaccante nigeriano.

In Olanda, in Eredivisie, è a quota 21 gol (terzo in classifica), ma al bilancio vanno aggiunti anche i 2 rifilati alla Lazio in Champions e un altro in Europa League. Totale: 24. In lista anche un sogno di nome Joshua Zirkzee, splendido tulipano olandese di 22 anni, ammirato da una fila infinita di estimatori tipo brillante in gioielleria; e poi lo sloveno del Lipsia, Benjamin Sesko, 20 anni e 11 gol messi in fila tra Bundesliga (7) e coppe varie.