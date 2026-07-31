De Bruyne domani al Centenario, poi ancora vacanze: il programma di Kdb

vedi letture

Kevin De Bruyne rientrerà in anticipo a Napoli per prendere parte alle celebrazioni del Centenario del club, prima di concedersi gli ultimi giorni di vacanza e aggregarsi definitivamente alla squadra. Il centrocampista belga ha trascorso la prima parte del periodo di riposo insieme alle famiglie di Charles De Ketelaere e Steven Defour, alternando momenti di relax a qualche apparizione che non è passata inosservata. Negli ultimi giorni, infatti, è diventato virale sui social dopo essere salito in consolle all'Ushuaïa al fianco di John Summit, uno dei nomi più noti della scena internazionale della house music.

Dal relax al progetto Napoli

Dall'atmosfera delle serate estive a quella del Centenario azzurro, il passo sarà breve. De Bruyne sarà tra i protagonisti della grande festa organizzata dal Napoli, un evento che unirà il ricordo della storia del club alle ambizioni per il futuro. In piazza del Plebiscito ritroverà Massimiliano Allegri, con cui inizierà simbolicamente una nuova avventura destinata a catalizzare l'attenzione dei tifosi. Sarà il primo appuntamento pubblico che vedrà insieme due delle figure più rappresentative del nuovo corso partenopeo, chiamate a guidare il Napoli nelle sfide della prossima stagione e a dare forma a un progetto costruito per essere competitivo fin da subito. Lo scrive il Cds oggi in edicola.