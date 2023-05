De Giovanni: "E' la festa di un'identità, di un popolo: durerà tanto. Forse per sempre!"

Attraverso le colonne de La Stampa, lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni ha commentato così lo scudetto del Napoli

TuttoNapoli.net

Attraverso le colonne de La Stampa, lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni ha commentato così lo scudetto del Napoli e la celebrazione del popolo partenopeo: "Non guardate questa città adesso che è in festa, adesso che è azzurra in ogni minima parte. Soprattutto non guardate, se siete pronti a rimarcare l’assenza dei caschi sui motorini o se proverete a calcolare spese e introiti basandovi sul reddito di cittadinanza, come qualche triste commentatore ha anche provato a fare; se vorrete immaginare che questo trionfo sia una coincidenza, che non sia frutto di una sana e intelligente programmazione. Non vale la pena, sapete. Perché la festa non finirà così presto, dissolvendosi nel momento travolgente della matematica conclusiva.

Perché questa, sapete, è la festa non di una squadra, ma di un’identità. È la festa di un popolo. E al di là di un bel momento di spettacolare confusione, durerà un sacco di tempo. Forse - conclude De Giovanni - durerà per sempre".