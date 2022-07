De Laurentiis può evitare contatto con i tifosi a Castel di Sangro: la sua reazione alle critiche

A Dimaro ha evitato i contatti con la tifoseria e lo stesso, se andasse in ritiro, potrebbe fare a Castel di Sangro, dove gli azzurri riprendono ad allenarsi tra due giorni".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis potrebbe evitare il contatto con i tifosi anche durante il ritiro di Castel di Sangro. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega le motivazioni alla base della possibile scelta del presidente del Napoli.

"Le proteste via social e il clima che c'è intorno al Napoli non preoccupano De Laurentiis. A Dimaro ha evitato i contatti con la tifoseria e lo stesso, se andasse in ritiro, potrebbe fare a Castel di Sangro, dove gli azzurri riprendono ad allenarsi tra due giorni".