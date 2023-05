De Martino alla festa scudetto: incontro con ADL dopo suo spettacolo a teatro

Come scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis vuole ripetere al Maradona lo spettacolo del 7 maggio dopo la partita contro la Fiorentina

Come scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis vuole ripetere al Maradona lo spettacolo del 7 maggio dopo la partita contro la Fiorentina. Al termine della sfida contro la Sampdoria, prevista in pomeridiana, tornerà il palco, i giochi di luce, i fuochi d'artificio, i calciatori che sfileranno e, special guest, ci sarà la coppa ben esposta che verrà mostrata in trionfo a tutti i settori dello stadio. Ci saranno tantissimi artisti dello spettacolo, a breve dovrebbe essere annunciata la presenza di Stefano De Martino che De Laurentiis ha recentemente apprezzato seduto in prima fila nel suo spettacolo al Teatro Augusteo.