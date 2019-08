Decisivo in due giocate, Mertens applaudito dalla stampa: sfilza di 7 in pagella

La firma sulla vittoria del Napoli a Firenze è anche quella di Dries Mertens. L'uomo che nel momento di maggiore difficoltà risolleva le sorti del match in favore degli azzurri, al di là della furbata in occasione del calcio di rigore e sottolineata più o meno da tutti i quotidiani. Il suo gol però è un capolavoro, rimane fisso in testa, sarà ricordato. Tant'è che per Tuttosport vale da solo il suo 7 in pagella.

E' decisivo il belga grazie a questi due episodi, ma anche per altre giocate. Lo stesso voto arriva dal Corriere dello Sport e da La Gazzetta dello Sport, che sottolineano come l'ex PSV riesca a mettere lo zampino anche nelle altre azioni del Napoli. Come quella del 4-3, in cui è bravo a dare profondità. Dries fa un lavoro totale e per questo viene premiato dalla stampa.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 7 Tuttonapoli.net: 7,5