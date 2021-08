Definite le gerarchie tra pali: così si divideranno Meret e Ospina

Il Mattino scrive che Meret giocherà in campionato, Ospina in Europa League. Per quanto riguarda il primo, Andrea e Federico Pastorello hanno gettato le basi a Castel Volturno per il rinnovo col Napoli. La premessa è stata chiara: resta solo se gioca con continuità. E sarà così. Ma la fiducia non è illimitata, nel calcio come nella vita e tocca al ragazzo friulano dimostrare che Spalletti non sbaglia.

Federico Pastorello si era visto col ds Giuntoli che ha ventilato l'ipotesi di un prolungamento, un incontro che ha sostanzialmente cancellato la possibilità di una cessione negli ultimi giorni di mercato.