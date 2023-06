Delirio azzurro a Dimaro: previste più di 100mila presenze

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in proiezione del ritiro a Dimaro

Una valanga azzurra sul Trentino. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in proiezione del ritiro a Dimaro: "E allora Garcia — che nello staff vuole inserire il preparatore atletico Paolo Rongoni, che si unirà a Francesco Sinatti — può già iniziare a programmare la prima parte di ritiro: dal 14 al 25 luglio a Dimaro-Folgarida, Val di Sole, Trentino, dove già sono pronti ad accogliere la squadra campione con una “piena” di tifosi al seguito che metterà a dura prova l’ottima ricettività alberghiera della valle.

Si potrebbero superare addirittura le centomila presenze nell’arco di quel periodo. Intanto sono state fissate le date delle prime due amichevoli stagionali, previste nel pomeriggio del 20 e del 24 luglio. Gli avversari sono da stabilire, in genere la prima sarà contro una squadra dilettante locale, la seconda con una formazione di serie B o C che si prepara in zona".