Delude anche Kvara! C'è anche un 4 in pagella: "Il peggiore tra i peggiori!"

© foto di www.imagephotoagency.it

I fischi del Maradona, per il Napoli e per Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno offensivo georgiano parte defilato e poi si vede ancora meno, nella sconfitta degli azzurri in casa contro il Bologna. "Il peggiore tra i peggiori, che sono tanti - sentenzia La Gazzetta dello Sport, voto 4 in pagella - ammonito per frustrazione più che per protesta: non gli riesce nulla. Tantissime palle perse, i rari dribbling riusciti non portano a nulla".

Il voto più alto è il 5 assegnato da Tuttosport: "Perde il duello con Posch e si fa prendere dalla rabbia. Non riesce quasi mai a liberarsi". 4,5 in pagella per il Corriere dello Sport: "Parte sufficientemente bene, saltando un paio di volte Posch e mettendo in mezzo due buoni palloni, poi comincia a fare più fatica, anche perché via via Posch gli prende sempre meglio le misure".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5 La Gazzetta dello Sport: 4 Corriere dello Sport: 4,5 Tuttosport: 5 TuttoNapoli: 4,5