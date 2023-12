Demme, l’ora dell’addio: due club di A in pole

Il centrocampista al passo d’addio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è alla ricerca di due centrocampisti visto che Diego Demme è in uscita anche se le prime proposte arrivate per il tedesco non sembrano stuzzicarlo. Il classe '91 infatti è stato richiesto da Salernitana ed Hellas Verona, ma per ora - specialmente per la prima piazza - il giocatore non ha mostrato grande entusiasmo come scrive Il Corriere dello Sport. Si vedrà nel corso di gennaio

Fra Napoli e Salernitana l'asse resta comunque caldo con i partenopei che hanno raggiunto l'accordo con Pasquale Mazzocchi, esterno destro classe '95 che andrà a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo e siglerà un contratto fino al 2027. Manca solo il placet della Salernitana, dove è appena tornato Sabatini, che potrebbe anche fare un nuovo tentativo per Demme legandolo all'affare relativo al terzino. Qualora qualcosa non dovesse andare per il verso giusto e la cessione di Mazzocchi venisse bloccata allora si riaprirebbe la pista che porta a Davide Faraoni, classe '91, dell'Hellas Verona.

Anche in questo caso un club interessato a Demme, centrocampista che in questa stagione ha visto il campo solo una volta, in Coppa Italia, e non è mai stato schierato in Serie A né da Rudi Garcia né da Walter Mazzarri. Segnale evidente che il giocatore non rientra più nei piani degli azzurri.