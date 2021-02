Demme non convocato, ma è in ripresa: rientro rimandato a giovedì col Granada

Non è stato convocato per la partita contro l'Atalanta in programma oggi pomeriggio, ma Diego Demme è in netta ripresa. Secondo il Corriere dello Sport il suo recupero è stato soltanto rinviato al prossimo match, giovedì contro il Granada, al fine di non rischiare. Il centrocampista italo-tedesco è pronto a riprendersi in mano le chiavi della mediana, già dal ritorno d'Europa League.