Demme sarà totalmente escluso dal campo: potrà solo allenarsi

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, L'AZZURRINO ROSSI SI TRASFERISCE IN SPAGNA: GIOCHERÀ NELLA 4ª SERIE Finisce dopo diciotto mesi ed undici gol la parentesi di Leonardo Rossi (19) con la Primavera del Napoli. LE ALTRE DI A DUE TURNI CON LA CURVA CHIUSA PER RAZZISMO, L'UDINESE SPOSTA I TIFOSI NEI DISTINTI (ANSA) - UDINE, 02 FEB - Udinese Calcio ha annunciato che gli abbonati della Curva Nord avranno diritto al rimborso del rateo corrispondente alla gara Udinese-Monza in programma domani. La decisione è stata assunta in seguito alla sentenza della Corte Sportiva...