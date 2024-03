Dendoncker, che flop: il Napoli ha già deciso di non riscattarlo, ecco il motivo

Da qui alla fine, a meno che non ci sia qualche emergenza, Calzona non lo farà mai giocare. Non è per dispetto, sia chiaro: ma è fuori condizione.

TuttoNapoli.net

Leander Dendoncker è arrivato nel mese di gennaio, ma fin qui non ha giocato praticamente mai. Solo due presenze collezionate per un totale di una ventina di minuti in campo. Il centrocampista belga, acquistato in prestito dall'Aston Villa, a fine stagione dovrebbe andar via perché non sarà riscattato.

Il Napoli ha fatto già sapere che non lo riscatterà. Ci vorrebbero 9 milioni di euro, ma non lo farà. Da qui alla fine, a meno che non ci sia qualche emergenza, Calzona non lo farà mai giocare. Non è per dispetto, sia chiaro: ma è fuori condizione. A riportarlo è Il Mattino.