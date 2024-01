'Derby' Napoli-Torre Annunziata per l'arbitro di Inter-Milan: i due favoriti

Designatore Rocchi sta ragionando sul fischietto a cui assegnare il sentito e delicato scontro diretto tra Inter e Juventus in programma domenica sera a San Siro.

TuttoNapoli.net

In un clima infuocato e di crisi per il mondo arbitrale, il designatore Rocchi sta ragionando sul fischietto a cui assegnare il sentito e delicato scontro diretto tra Inter e Juventus in programma domenica sera a San Siro.

Posto che Orsato questa partita non la può proprio fare (il caso-Pjanic è ancora recente), a disposizione restano Maresca e Guida, "con l’ago della bilancia che pesa più per il presidente della sezione di Napoli piuttosto che sul corregionale di Torre Annunziata". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, ipotizzando che possa essere proprio Maresca l'arbitro scelto per il derby d'Italia.