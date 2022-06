Deulofeu in stand-by, ma lo spagnolo non ha dubbi: è pronto a firmare col Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattativa in stand-by tra Napoli e Udinese per Gerard Deulofeu. I motivi che frenano la trattativa sono legati alla necessità del Napoli di fare chiarezza su alcune situazioni (Mertens e Ounas su tutte) ma, secondo quanto scrive Il Mattino, lo spagnolo non ha dubbi sulla sua volontà di legarsi al club azzurro.

"Ecco perché al momento è ancora in fase di stallo la trattativa con l'Udinese per Deulofeu, con lo spagnolo che aspetta solo un cenno dal Napoli per mettere la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro".