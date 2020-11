Devastante Lozano, i quotidiani lo esaltano: "Ha ridotto Denswil allo stremo"

"Vola via sul gol di Osimhen, servendogli un assist perfetto. Picchiato spesso e volentieri": voto 7 per Lozano nelle valutazioni di Tuttosport. Voto identico anche per la Gazzetta dello Sport, che scrive di un messicano che 'ha ridotto Denswil allo stremo". Valutazione identità anche su Il Mattino e sul Corriere dello Sport, che scrive così della prestazione dell'esterno: "È sempre una spina nel fianco della difesa del Bologna".

Le pagelle di Lozano

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Il Mattino 7

Tuttosport 7

Tuttonapoli 7,5