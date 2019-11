"Devi togliere la fascia": cori contro Insigne nel pomeriggio del San Paolo

L’atto di dolore all’interno è stato paradossalmente meno scenografico ma più forte. L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta il surreale pomeriggio trascorso dalla squadra nell'allenamento aperto agli abbonati al San Paolo: "A Insigne, il capitano accusato di essere il promotore dell’ammutinamento di martedì sera, è stato urlato: 'Devi togliere la fascia', ad Allan: 'torna a lavorare'. Tirati in ballo i cicchetti delle serate al bar e delle sale da ballo. La voce del dissenso ha chiuso l’allenamento pomeridiano con 'Ci vediamo in discoteca'. Mertens è l’unico a strappare qualche applauso, quando va sotto gli spalti e tende la mano. All’apparenza sembra che il «no» al ritiro, abbia quasi messo d’accordo società e tifosi. In realtà per questi ultimi i nemici passano a due, aspettando il risultato della prossima partita al San Paolo, domani contro il Genoa.