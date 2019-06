Di Lorenzo apre il traffico sulle fasce: ora le cessioni

Quando vogliono, De Laurentiis e Giuntoli sanno essere molto celeri sul mercato. Vedere per credere quanto accaduto con Giovanni Di Lorenzo, acquistato – ma non ancora ufficializzato – dall’Empoli per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

E ORA? Sicuro partente Hysaj, appetito da Atletico Madrid e big italiane (Juventus, Inter, voci anche sulla Roma). Da valutare invece la situazione legata a Malcuit, autore di una stagione positiva, in cui è molto migliorato soprattutto in fase difensiva. Al Napoli, comunque, continua a piacere Trippier del Tottenham ma, dopo averci dato dentro con la trattativa fino a trovare quasi un accordo definitivo, De Laurentiis ha deciso di mollare la presa, anche al fine di chiudere rapidamente l’affare- Di Lorenzo e sbaragliare la folta concorrenza (anche dell’Atletico Madrid, tra le altre).

TIRO MANCINO. E’ quello che il Napoli tirerà anche a Mario Rui, altro difensore al passo d’addio. Il suo procuratore Giuffredi, come per Hysaj, ha confermato che durante questa finestra di mercato abbandonerà Napoli, lasciando uno slot vuoto nello scacchiere di Ancelotti. Ecco perché il Napoli prosegue nella sua ricerca di un nuovo esterno sinistro che possa alternarsi con Ghoulam, che di par suo è certo della permanenza, tanto da saltare la Coppa d’Africa per proseguire il suo lavoro di potenziamento muscolare in vista della prossima stagione. I nomi sulla lista di Giuntoli sono più di un paio perché, in virtù della crisi del ruolo che sta vivendo tutta l’Europa, è bene tenere sottocchio più piste. Il preferito di Ancelotti sarebbe Theo Hernandez, per il quale però il Real Madrid chiede 30 milioni di euro, non un centesimo in meno. Quest’ultimo, inoltre, preferirebbe seguire suo fratello Lucas, nuovo acquisto del Bayern Monaco, in Bundesliga. Pare che si stia complicando, poi, anche l’asse con l’Atalanta. Dopo aver blindato Ilicic tramite le parole di Gasperini, la Dea sta opponendo resistenza anche per Castagne, che al Napoli stuzzica molto per la sua polivalenza. Ma De Laurentiis ha preannunciato sorprese per questa sessione e chissà che una non possa riguardare anche la fascia mancina.