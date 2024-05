Di Lorenzo, che ti succede? Raffica di 4 in pagella: "Sempre in ritardo, difficile capire..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, cosa ti succede quest'anno? Anche contro il Bologna è stato tra i peggior. Da 4,5 per il Mattino: "Ingannato da traiettoria deviata da Olivera, ma marca male Ndoye, poi va in tilt e fa fatica a rialzare il ritmo. La spinta c’è ma manca quel qualcosa in più.

Stesso voto da parte del Corriere dello Sport 4,5: "Si fa saltare in testa da Ndoye sul primo gol, lo soffre nella fase di difesa e lo riattacca poco in quella di possesso palla. Questo suo finale di campionato è davvero al di sotto delle sue grandi potenzialità".

Addirittura 4 da La Gazzetta dello Sport: "Arriva tardi su Ndoye, arriva tardi spesso. Crossa entrando dal lato corto dell’area e crea il rigore. Ma è l’unico lampo: difficile capire cosa gli sia successo"