Di Lorenzo il migliore per tutti i quotidiani: pioggia di 7 per il capitano azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giudizio è unanime. E' lui il migliore del Napoli in quel di Lecce. Giovanni Di Lorenzo ha sbloccato un match complicato come quello del Via del Mare contribuendo a portare a casa tre punti importantissimi per la vittoria dello scudetto. Di questo avviso è Tuttosport che scrive: "Segna il gol dell’1-0 per i partenopei. Il migliore". "Stacco da antico bomber (o anche moderno) - l'analisi del Corriere dello Sport - rubando lo spazio e il tempo. E mica solo quello". Questo il commento di TMW: "Tocca al capitano sciogliere il ghiaccio e scacciare i fantasmi rossoneri con un gol. Decisivo in un paio di occasione anche in fase difensiva. Giocatore onnipresente in ogni zona del campo".