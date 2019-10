Di Lorenzo, il sogno si avvera: stasera sarà titolare per la prima volta con l'Italia

Il sogno sta per avverarsi: questa sera Giovanni Di Lorenzo sarà titolare nella sfida tra Italia e Liechtenstein. Il terzino del Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, partirà dal 1' e agirà, ovviamente, sulla corsia destra. Un traguardo meritatissimo per il laterale azzurro che ha conquistato l'altro azzurro, quello della Nazionale, dopo un avvio di stagione super. Con la Grecia non era riuscito ad avere spazio, oggi sì. Sarà la sua partita.