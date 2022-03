Di Lorenzo in dubbio per la Nazionale: in caso di forfait c'è un ballottaggio per sostituirlo

Nella giornata di oggi, a Coverciano, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo si sottoporrà agli esami del caso per valutare l’entità dell’infortunio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi, a Coverciano, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo si sottoporrà agli esami del caso per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio destro rimediato ieri contro l’Udinese. Il giocatore, uscito dal Maradona con le stampelle, è fortemente a rischio per l’impegno azzurro contro la Macedonia, ma come detto molto si capirà dagli esami di oggi nel centro tecnico. Nel caso dovesse esserci uno stop e quindi dovesse lasciare Coverciano, secondo Il Mattino il ct Roberto Mancini chiamerebbe uno fra De Sciglio e Calabria.