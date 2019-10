Di Lorenzo non conosce riposo, CdS: "Arriva il Verona e torna lì dove ha un posto assicurato"

Sebbene non sia rimasto a Castel Volturno, in quanto convocato per la prima volta dalla Nazionale, Giovanni Di Lorenzo sarà titolare contro l'Hellas Verona. Non conosce riposo il terzino azzurro, che ha bruciato le tappe e vive un momento d'esaltazione anche per l'ottima prova con la maglia dell'Italia: "Lì dove tutto è filato per il verso giusto, anzi, sopravanzando le più rosee aspettative, tanto che a fine match è arrivata pure la ciliegina sulla torta. Ossia l'assist al bacio per il quinto gol degli azzurri a firma di Belotti. Freddo, determinato, affamato, in possesso di ottima visione di gioco, è peraltro uno di quelli che sanno sempre cosa fare e come farlo. Arriva il Verona e tornerà lì dove ha un posto sempre assicurato", scrive il Corriere dello Sport.