Di Lorenzo non è più una sorpresa: "Realtà del calcio italiano, perfetto nel nuovo ruolo"

Ma che gara ha fatto Giovanni Di Lorenzo contro il Liverpool? Voti altissimi sui quotidiani per il terzino del Napoli.

Il Mattino lo premia con un 7.5: "Robertson, per frustrazione, lo manda all'aria quasi a voler punire la sua sfrontatezza. Gioca da esterno di centrocampo a destra, sorpresa voluta da Ancelotti e mossa chiave. Controllo di palla superbo, chiude in combinato con Maksimovic, spinge e fa l'assist per Mertens. Nella ripresa lotta".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Una bella realtà del calcio italiano. Interpreta alla perfezione il nuovo ruolo. Suo l'assist a Mertens. E tanta altra roba".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "E' il secondo elemento del progetto anti-Liverpool di Ancelotti. Fa l'esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 perché ha tutto per ostacolare Robertson: conosce il ruolo, ha gamba, ha il tempo per ripartire e ha un buon piede".