Di Lorenzo show, i quotidiani: "Gol capolavoro da attaccante!"

Prestazione eccellente del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo che, dopo aver badato per lo più a Gosens in avvio, spinge di più nel secondo tempo e firma la rete della vittoria contro l'Inter. "Gol meraviglioso, con il piede meno amico, che corona un campionato splendido, per sostanza e continuità. Meno appariscente di Osi e Kvara, non meno prezioso. L'abbraccio a Spalletti è un manifesto di appartenenza", è la meritata celebrazione che gli riserva La Gazzetta dello Sport odierna accanto al suo 7 in pagella. "Il gol rientra nella categoria dei capolavori, appartiene al patrimonio di attaccanti o centrocampisti ed è invece suo, un difensore con tecnica di panna: calcia con il sinistro, che è il più debole dei suoi piedi, e la mette all’incrocio. La corsa verso Spalletti è la riconoscenza di un leader", scrive il Corriere dello Sport dandogli addirittura 9.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 8

TuttoNapoli: 8