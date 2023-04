Di Lorenzo tra i migliori: "L'ultimo ad arrendersi, corre per 90' e sfiora il gol"

Di Lorenzo, il capitano, è senza dubbio tra i migliori in campo al Meazza

© foto di www.imagephotoagency.it

Di Lorenzo, il capitano, è senza dubbio tra i migliori in campo al Meazza.

Voto 7 per il Corriere dello Sport

"Concede il giusto a Leao, senza mai andare in affanno. Anzi, è sempre puntuale nell’accompagnare l’azione offensiva, proponendosi pure nell’area rossonera. E, alla fine, risulta l’attaccante più pericoloso di Spalletti: ci vuole una prodezza di Maignan per cancellargli l’1-1".

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport

"All'ultimo ha ancora la forza di rendersi pericoloso, resiste a Leao ed è presente per 90 minuti, attacca e difende".