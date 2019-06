Diawara in lista di sbarco, prezzo calato ma non di tanto rispetto ai 40 mln rifiutati in passato

Amadou Diawara in lista di sbarco. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il centrocampista abbia corteggiatori sparsi in tutta Europa, con particolare interesse da parte dell’Hertz Berlino che lo segue da tempo. Per quanto concerne il prezzo, il quotidiano spiega che è calato ma non di tanto rispetto allo scorso anno, quando Giuntoli aveva respinto offerte da 40 milioni per il classe ’97.