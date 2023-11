Dietro la prova di Kvara c'è una precisa indicazione di Mazzarri: il retroscena

In gol contro l'Atalanta come lo scorso anno (ma allora in casa), Khvicha Kvaratskhelia è stato senza dubbio tra i migliori in campo.

In gol contro l'Atalanta come lo scorso anno (ma allora in casa), Khvicha Kvaratskhelia è stato senza dubbio tra i migliori in campo. E dietro la sua prova c'è anche un po' di Walter Mazzarri, come scrive il Corriere dello Sport: "Mazzarri ha restituito il sorriso al georgiano che Giuntoli è andato a recuperare in terre lontane, lo ha portato a Napoli per una manciata di milioni. Mazzarri gli ha detto: vai e gioca.

E ha aggiunto: non stare solo sulla fascia, altrimenti ti raddoppiano, ti triplicano. E ti menano, come puntualmente avvenuto ieri come evidenzia il trattamento che gli ha riservato Hateboer. Accentrati, scambiati con Politano. E lui non se l'è lasciato dire due volte. Si è accentrato".