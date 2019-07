Difesa da rivedere: nelle tre amichevoli troppe distrazioni che hanno fatto arrabbiare Ancelotti

Calcio d’agosto - si suole dire - non ti conosco. Allora cosa si dovrebbe dire del calcio di luglio? E’ ancora troppo presto per fare un bilancio vicino alla realtà, ma qualche indicazione dalle prime tre amichevoli del Napoli s’è cominciata ad ottenere. Dopo l’ultimo dei tre test in Val di Sole e, se nei primi due erano arrivati un pareggio (col Benevento) e una vittoria (con la Feralpisalò), nel terzo non poteva mancare il pareggio, ancora contro una squadra di Serie B spesso e volentieri tutta arroccata nella propria metà campo: la Cremonese. Così, prendendo in prestito la massima di Agatha Christie dei tre indizi che vanno a comporre una prova, è possibile individuare cosa sta andando e cosa no in questa fase di preparazione che proseguirà con altre amichevoli internazionali, con avversari sempre più forti.

COSA VA. La mutazione che Carlo Ancelotti sta apportando alla sua squadra è ancora in atto. Contro il Benevento s’è visto poco e niente, con la Feralpisalò un assaggio importante (ma con una squadra da affrontare di livello inferiore) di quello di nuovo che l’allenatore di Reggiolo sta provando ad inculcare ai suoi e già qualcosina in più s’è vista. Il Napoli parte da un 4-4-2, ma in tutte le partite fin qui disputate il modulo è tale solo sulla carta. Gli esterni di centrocampo si stringono, i terzini si sganciano, gli attaccanti sono intercambiabili. Questo è parso funzionare, i meccanismi si stanno pian piano sviluppando, tanto che spesso vediamo in fase di possesso il 2-2-5-2, altre volte con un 3-3-4, come alla prima amichevole della stagione. Con la Cremonese anche il 3-1-5-1 in determinati frangenti del match, con risultati molto meno soddisfacenti rispetto all’ultimo precedente. Ma la cosa importante resta che il Napoli non dà punti di riferimento, ha più di un’identità, pertanto sarà indecifrabile più di una volta. E mantiene sempre alta l’aggressività per favorire il recupero del pallone nella zona alta del campo, come in occasione dell’azione che ha portato al gol di Insigne contro la Cremonese: altra peculiarità del gioco di Ancelotti che gli azzurri stanno assimilando sempre più. Tra le altre indicazioni positive sicuramente la crescita di Zielinski come centrocampista centrale, passaggio chiave nella trasformazione progressista ancelottiana, e l’adattamento di Gaetano allo stesso ruolo.

COSA NON VA. Cinque gol in tre partite non sarebbero un dato allarmante se collezionato in campionato, ma nei primi test estivi, contro formazioni dal valore assoluto nettamente inferiore, inducono a ragionare. Non è tempo di criticare, in virtù del concetto espresso in apertura, ma se c’è una cosa che non va è la macchina difensiva, sprovvista - e questo va ricordato perché è tutt’altro che un dettaglio - di due pedine fondamentali come Koulibaly e Allan, quest’ultimo unico vero recuperatore di palloni tra i quattro centrocampisti. Non ha funzionato bene la retroguardia azzurra, apparsa troppo spesso impacciata, ancora lontana dalle richieste di Ancelotti. Il Napoli ha trovato difficoltà nell’uscita col pallone e, a tratti, anche nel posizionamento difensivo. Ieri, ad esempio, troppo spesso il terzino di destra era fuori posizione e, nello scalamento degli altri, si sono creati così spazi per le imbucate della Cremonese. La difesa, comunque, è il reparto che ha bisogno di un lasso di tempo maggiore per incamerare tutte le informazioni e rifletterle poi in campo, basta pensare agli albori dell’era-Sarri. Per cui testa bassa e lavorare, per crescere anche di reparto, dopo averlo fatto negli uomini con gli innesti di Manolas e Di Lorenzo. In attesa degli altri big, Dimaro ha fornito queste prime tracce. La garanzia di miglioramento, anche da questo punto di vista, si chiama Carlo Ancelotti.