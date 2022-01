Difesa ha retto anche senza Koulibaly: numeri premiano lavoro di Spalletti

Difesa e organizzazione: queste le due armi che il Napoli ha sfoderato nel momento più complicato della stagione. A sottolinearlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha subito solo sedici gol in 23 giornate di campionato, ha la miglior difesa della serie A, l’Inter capolista ha subito una rete in più e giocato una gara in meno. Non è andata così bene nelle coppe a livello difensivo, in sette partite tra Europa League e Coppa Italia ha subito sedici gol.

Il plusvalore rispetto al passato è che l’organizzazione difensiva ha retto anche senza Koulibaly, assente da quasi due mesi. Hanno inciso il lavoro sull’armonia della linea compiuto sin dai ritiri estivi e la crescita della coppia Rrahmani-Juan Jesus".