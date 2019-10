Difesa, la situazione degli infortunati: ad Hysaj servirà un mese, prossimo il ritorno di Maksimovic

Una difesa, quella del Napoli, da rimettere in piedi dopo i diversi infortuni che hanno colpito la squadra di Ancelotti. Ecco quanto racconta l'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma ovviamente su Mario Rui, Maksimovic e Hysaj: "Il portoghese sta completando il percorso di recupero in Nazionale, Maksimovic dovrebbe rientrare in gruppo nel corso della prossima settimana e tornare a disposizione quando sarà in condizione, probabilmente per il Salisburgo. Hysaj, invece, avrà bisogno di un mese per la frattura parcellare allo sterno".