Difesa perfetta e attacchi rapidi e con tanti giocatori: le indicazione post-Brest

Il Mattino commenta così l'amichevole del Napoli di ieri contro il Brest, soffermandosi su Di Lorenzo e la fase difensiva: "Le cose positive sono che la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani (uscito dolorante con una fasciatura alla caviglia) e Buongiorno non commette una sola sbavatura, con Ajorque che quasi non tocca palla. Conte vuole una squadra che proverà a fare di rapidità virtù, con giocate sullo stretto, sempre col pallino in mano.

E poiché si avvicina il momento in cui il risultato conterà qualcosa, inizia la ripresa con la stessa formazione del primo tempo, senza il valzer di cambi. Serve mettere benzina. È solo una sera (fresca) di luglio in montagna, tante cose non brillano ma resta il lavoro di Conte. Quello nella testa. Meret dopo 30 secondi si esalta su La Douaron. Gli azzurri, ogni volta che recuperano palla, aggrediscono la porta avversaria anche con cinque, sei calciatori che si spingono avanti. E gli altri, subito si piazzano ad equilibrare lo schieramento. Ecco: un bilanciamento continuo".