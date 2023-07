Dimaro, ecco quando arriveranno Osimhen, Kvara e gli altri nazionali

Tutto pronto per il ritiro a Dimaro, ma alcuni big arriveranno solo il 18 luglio. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto per il ritiro a Dimaro, ma alcuni big arriveranno solo il 18 luglio. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Già da sabato sera l’allenatore francese è a Napoli e sta logisticamente sistemando le sue cose per concentrarsi sulla nuova stagione e la squadra. Infatti da mercoledì a Castel Volturno è previsto l’arrivo di un primo gruppo di giocatori che effettueranno le visite mediche.

Questa prima parte di arrivi si completerà giovedì, mentre venerdì è previsto il primo allenamento a Dimaro, in Val di Sole, ormai tradizionale località trentina nella quale da oltre dieci anni il Napoli si prepara: resterà lì sino al 25, poi dal 28 seconda fase di preparazione a Castel di Sangro, in Abruzzo. Il gruppo dei nazionali (dagli azzurri a Osimhen e Kvaratskhelia) dovrebbe arrivare il giorno 18, perché ha qualche giorno in più di vacanze".