Direttore Cds: "Allegri può riportare Juve in vetta, ma per alcuni è un gestore fortunato"

La Juve sogna il sorpasso all'Inter. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive nel suo editoriale: "Se domenica sera riuscirà a battere l’Inter Massimiliano Allegri riporterà la Juve in testa al campionato (a parità di partite) dopo 1.212 giorni, 40 mesi. Sembra incredibile, ma è così. Anche per questo l’uomo del weekend - e della settimana - non può essere che lui, l’allenatore che, nonostante sei scudetti, due finali di Champions e qualche coppa nazionale, viene ancora considerato un abile, ancorché fortunato, gestore di campioni, o presunti tali. E niente di più.

Ma questa è l’Italia dei criticonzi - neologismo coniato da Italo Cucci sul Guerin Sportivo per indicare i critici più str…ani -, gente che coltiva pregiudizi e antipatie con passione, insistenza e talvolta insolenza e non abbandona le posizioni nemmeno di fronte ai risultati".