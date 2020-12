Diritti d’immagine e i bonus: i motivi per cui Gattuso non ha ancora firmato il rinnovo

La firma non è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania. Si parla del rinnovo di Rino Gattuso sull'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega i motivi che stanno facendo ritardare l'annuncio ufficiale del nuovo accordo tra il tecnico ed il Napoli.

Il quotidiano spiega come la firma ancora non è arrivata per cavilli legati a diritti d’immagine e bonus "anche perché non c’è solo in ballo il contratto di Gattuso ma anche altri sette-otto che riguardano gli uomini del suo staff, a cominciare da quello del suo secondo Riccio. Quindi ci sarà ancora da attendere un po’".