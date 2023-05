Diritti Tv, c'è il rischio del doppio abbonamento: la situazione

Ancora confusione per la questione diritti tv per la prossima stagione calcistica.

Otto pacchetti, declinati su 3, 4 o 5 anni, quindi addirittura 24 opzioni. C'è l'offerta per piattaforma, con una co-esclusiva totale (10 match, tutti sia su Sky sul satellite che su Dazn in streaming, ad esempio) o quasi (9 a testa, più una gara altrove, magari in chiaro). C'è infatti la grande novità del calcio "free": sarebbe il secondo big match di giornata, tutti i sabati sera.

È presente nei diversi pacchetti che prevedono un doppio aggiudicatore: 9 partite da una parte e 1 dall’altra, oppure 8-2 o 7-3. Queste proposte sono rivolte alle tv generaliste o alla stessa Amazon, a chi vuole investire sull’evento singolo (pay o chiaro). Ma comportano anche il rischio di un doppio abbonamento, nell’ipotesi che ad aggiudicarsi il pacchetto minore sia Sky. Ancora, c’è la formula attuale del “1 0+ 3”, che lascerebbe la situazione invariata. A questo poi si aggiunge la sacrosanta collettivizzazione dei diritti d’archivio. L’asticella è fissata altissima (fino a quota 1,3 miliardi), ma è la base per aprire le trattative private”.