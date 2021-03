Diritti tv, stallo per l'assegnazione: Napoli e altri club solleciteranno Dal Pino

L'assemblea di Lega di venerdì prossimo potrebbe essere quella decisiva per il raggiungimento del fatidico quorum per l'assegnazione dei diritti tv domestici: come ricorda La Repubblica, a Dazn mancano solo tre voti. "Juventus, Inter, Lazio, Fiorentina, Napoli e altre società potrebbero sollecitare presto il presidente Paolo Dal Pino a mettere fine a questa situazione di stallo (le ultime votazioni si sono sempre concluse 11-9) e lasciare perdere il consorzio Cvc-Advent-Fsi che ha scritto una lettera ai club (una "letterina" è stata giudicata da chi non crede più nell'operazione fondi) per dare ulteriori garanzie".