Disastro Insigne, tutti i quotidiani lo bocciano: "E' schiacciato da un quintale di pressioni"

La fotografia della prestazione di Lorenzo Insigne arriva nel primo tempo di Napoli-Parma: occasione ghiottissima a tu per tu con Sepe, su grande assist di Milik sprecata in malo modo, sparando a lato incredibilmente con il suo destro. Tra gli azzurri più in difficoltà c'è sicuramente il capitano, che non vede più la porta e non riesce neanche a rifinire perbene in favore dei compagni. Bocciatura piena, dunque, che arriva sia da Tuttonapoli.net che da Tuttomercatoweb.com: rispettivamente 4,5 e 5 i voti in pagella per il numero 24.

E i quotidiani si allineano perché impossibile non accorgersi della pochezza delle sue giocate. Per La Gazzetta dello Sport l'esterno di Frattamaggiore divora occasioni e non salta mai l'uomo, mentre per il Corriere dello Sport è una questione psicologica perché "sembra schiacciato da un quintale di pressioni". Insigne colleziona fischi, andrebbe rigenerato subito. Anche Tuttosport e Corriere della Sera lo bocciano come il resto dei quotidiani: la prestazione di Insigne è al di sotto della mediocrità.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5 La Gazzetta dello Sport: 4,5 Corriere dello Sport: 4,5 Tuttosport: 4,5 Corriere della Sera: 4,5 Tuttonapoli.net: 4,5