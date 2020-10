Disastroso Lobotka: i quotidiani bocciano la prova del mediano

Svolge il compitino, aggiunge poco” scrive di Stanislav Lobotka l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che assegna un 5,5 in pagella al mediano. Per Il Corriere dello Sport è da 5: “Comincia piuttosto bene da scudiero di Fabian: corsa e pressing, copertura, ma per caratteristiche non ha la capacità di fare il filtro che serve. E neanche di ricamare nel momento del bisogno”. Per Tuttosport è disastroso il mediano ex Celta, valutato con un 4,5.

Le pagelle di Lobotka

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Repubblica: 4,5

Corriere della Sera: 5,5

Il Mattino: 5