Disordini prima di Verona-Napoli: denuncia e Daspo per 5 ultras azzurri

Cinque ultras partenopei, di età compresa fra i 21 e i 38 anni, alcuni dei quali con precedenti, sono stati denunciati dalla Digos

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cinque ultras partenopei, di età compresa fra i 21 e i 38 anni, alcuni dei quali con precedenti, sono stati denunciati dalla Digos della questura di Verona per aver tentato di aggredire dei tifosi scaligeri. Sono accusati di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e travisamento in luogo pubblico senza giustificato motivo. Per tutti è scattato il Daspo mentre la polizia sta cercando di identificare altri responsabili. Lo si legge su Il Mattino.