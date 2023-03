Divieto di trasferta, furia social dei tedeschi: spaghetti spezzati e pizza all'ananas

Sul Corriere dello Sport si analizzano le reazioni dalla Germania allo stop per la sfida di Napoli

Il divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi dell'Eintracht accende i toni della sfida di ritorno al Maradona tra insulti e prese in giro. Sul Corriere dello Sport si analizzano le reazioni dalla Germania allo stop per la sfida di Napoli imposti ai tifosi che erano in partenza da Francoforte.

"Altro che tarallucci e vino: la storia del divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi dell’Eintracht per il ritorno degli ottavi di Champions in programma mercoledì alle 21 al Maradona è finita a pizza con l’ananas. Il senso? È anche così che il popolo dei seguaci del club tedesco ha protestato sul web: inondando i social del Napoli con le immagini di spaghetti spezzati e della pizza Hawaii - con l’ananas, appunto - una sorta di sacrilegio culinario secondo le tradizioni partenopee che evidentemente per l’occasione assume un significato dissacrante e offensivo. Un insulto, per intenderci.