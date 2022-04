Dopo Empoli possibile contatto in albergo tra ADL e Spalletti: la ricostruzione

De Laurentiis è arrivato molto presto a Castel Volturno dove era fissata la ripresa degli allenamenti che ha seguito da bordo campo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri Aurelio De Laurentiis si è ripreso in pugno il Napoli. Dall’allenamento del mattino alla cena con staff tecnico e giocatori che ha chiuso la giornata, passando con l’incontro con Mertens per il rinnovo del bomber belga. Il numero uno del club - sottolinea La Gazzetta dello Sport - starà sempre al fianco di Spalletti e i giocatori sino a sabato, alla sfida casalinga contro il Sassuolo.

De Laurentiis è arrivato molto presto a Castel Volturno dove era fissata la ripresa degli allenamenti che ha seguito da bordo campo. Lunedì c’era stata una lunga telefonata del presidente con Spalletti. Dopo si sarebbero incrociati anche personalmente visto che hanno pernottato nello stesso albergo cittadino. A Castel Volturno De Laurentiis ha parlato nuovamente con Spalletti, ma anche con i componenti dello staff tecnico. Così come con i medici. E un contatto pure con la squadra mentre veniva fissato l’appuntamento per la cena. Tutti insieme per ricreare un clima “familiare”. Più sorrisi possibili per disinnescare le troppe tensioni esistenti e ricreare un clima di armonia.