Dopo il Napoli anche la nazionale: Spalletti pensa di consegnare la fascia a Di Lorenzo

Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Giovanni Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ha spinto come un matto per limitare Laurientè, è andato in gol alla sua maniera e per lui pare che sia pronta anche la fascia di capitano della Nazionale". Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Giovanni Di Lorenzo, svelando dunque che Luciano Spalletti stia pensando al capitano del Napoli per consegnargli la fascia anche in nazionale.



