Dopo la paura, ora Cajuste aspetta la sua chance: nello spogliatoio è molto stimato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jens Cajuste ha vissuto in prima persona gli attimi di tensione a Bruxelles quando uno sconosciuto ha sparato, ammazzando due tifosi svedesi, accorsi in Belgio per seguire la nazionale. Rientrato in Italia, al Napoli, ora aspetta una chance e ha parlato dell'avvenimento ai compagni, scrive La Repubblica:

"Ieri a Castel Volturno ha raccontato la sua terribile avventura ai compagni, che gli hanno dimostrato con affetto la loro grande vicinanza. Tutti con Jens, che dal suo arrivo ha avuto già modo di farsi stimare e apprezzare per la sua serietà fuori dal campo, in attesa di avere la sua chance per conquistare pure i tifosi e soprattutto Garcia”.