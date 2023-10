Dotto sulla Gazzetta: "Garcia è divenuto l'uomo invisibile di una panchina fantasma"

Giancarlo Dotto, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il periodo turbolento in casa Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Dotto, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il periodo turbolento in casa Napoli con Rudi Garcia ormai pubblicamente sfiduciato: "Devi essere mentalmente una specie di Robocop foderato di amianto e forse non basta. Riuscire ad allenare una squadra, forse tua, chi sa se ancora tua, mentre ovunque è l’apoteosi dell’epitaffio virtuale. Hanno deciso che sei morto, anche se tu sei vivo, per convinzione e per contratto.

Dall’aeroporto di Capodichino a Castel Volturno, la via crucis ieri del tecnico francese. Divenuto in poche ore l’Uomo Invisibile di una Panchina Fantasma. Le parole di Aurelio De Laurentiis sono state il colpo del becco funesto".