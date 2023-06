Dove abiterà Garcia? Prima differenza con Spalletti: ecco dove visionerà gli appartamenti

Ha voglia di prendere contatto con la città (visionerà alcuni appartamenti a Posillipo e di sicuro non vivrà in albergo) e di conoscere le strutture

Per Rudi Garcia c’è subito il primo impatto con Napoli, dov’è atteso domani sera, scrive Repubblica sottolineando che non c’è infatti più tempo da perdere e il tecnico francese sarà immediatamente presentato in una sala del museo di Capodimonte all’inizio della prossima settimana, con ogni probabilità lunedì. La nuova avventura è alle porte e l’erede di Luciano Spalletti - si legge - ha voglia di prendere contatto con la città (visionerà alcuni appartamenti a Posillipo e di sicuro non vivrà in albergo) e di conoscere le strutture in cui dovrà lavorare almeno per i prossimi due anni